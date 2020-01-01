Оплата за месяц
Оплата за год
BASE
399 ₽/мес.
PRO
699 ₽/мес.
EXPERT
999 ₽/мес.
Обычный хостинг
Ядро = 2.4 ГГц
CMS-хостинг
Ядро = 3.6 ГГц
Это позволяет добиться прироста производительности на 50–100%
Только SSD
Мы не экономим на качестве, поэтому используем только высокоскоростные SSD-диски, которые заставят ваш сайт работать максимально быстро.
Неограниченно
На всех тарифах неограниченное количество сайтов, доменов, баз данных MySQL и почтовых ящиков.
Версии PHP на выбор
Мы всегда оперативно добавляем новые версии. PHP работает в виде FastCGI, что обеспечивает повышенную безопасность и производительность.
Поддержка 24/7
В любое время суток вы сможете получить помощь через тикет-систему в течение 10 минут.
Надежность и стабильность
Хостинг работает на базе ОС CloudLinux, которая обеспечивает высокую стабильность, надежность и безопасность работы всех сайтов.
Серверы от DELL
Мы используем самые надежные серверы от известного мирового бренда DELL — мощные процессоры и быстрые SSD-диски.
Переезжаете со старого хостинга?
Мы бесплатно перенесем ваши сайты
Выделенный
IP-адрес
Бесплатный
SSL-сертификат
Let's Encrypt
Бесплатный
DNS
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Для выбора версии нужно перейти в раздел «Версия PHP» панели управления ISPManager, в списке выбрать необходимый вариант и нажать на кнопку «Вкл». Выбранная версия будет использоваться абсолютно для всех доменов, которые размещены на данной услуге.
На нашем хостинге достигается высокая производительность (100+) с помощью мощных процессоров и быстрых SSD-дисков.
Хостинг оптимизирован для большого количества параллельных запросов к каждому сайту, поэтому показывает высокий уровень масштабируемости и отсутствие ошибок.
Да. При покупке лицензии на Битрикс мы дарим бонус на счет в размере 20% от стоимости лицензии.
«1C Битрикс» — это профессиональная система управления сайтом. Эта CMS имеет гибкую конфигурацию, позволяющую создавать сайты любой сложности и легко управлять ими. Регулярно выходят обновления платформы, обеспечивая ее дополнительную защиту и расширяя функционал. 1C-Bitrix подходит практически для всех типов сайтов:
Хостинг, оптимизированный для Битрикс, должен быть быстрым, безопасным и удобным для всех пользователей. При выборе обратите внимание на компетентность техподдержки, возможность увеличения мощности (желательно мгновенно), защиту от взлома, спама и DDoS-атак.
Все CMS-тарифы в компании «Евробайт» включают в себя SSD-диски, неограниченное количество сайтов, баз данных, почт и доменов. Все наши пользователи получают следующие услуги: хранение 30 резервных копий, двойная антивирусная проверка, MySQL, версии PHP на выбор, Perl, Python. Для заказа доступно 3 тарифа:
Вы можете купить хостинг для Битрикс в России (Москва) или в Европе (Нидерланды). Бонус для новых клиентов — 1 месяц пробного периода, а также бесплатная помощь при переносе сайта от другого хостинг-провайдера. Оплачивая услугу сразу за год, вы получаете скидку.
Мы работаем с 2010 года, помимо CMS-тарифов вы можете попробовать:
Служба технической поддержки работает через тикет-систему без выходных. В любое время вы можете задать интересующий вопрос — специалисты ответят на него в течение 10 минут (в среднем). Также мы активно развиваем партнерскую программу . Она дает доступ к использованию мощностей по себестоимости и возможность получать доходы за счет привлечения клиентов. Размер вознаграждения составляет 20% от каждого оплаченного заказа клиента в течение всего периода, пока он пользуется услугами нашей компании.
Нас выбрали более 10 000 клиентов