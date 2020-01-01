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Главная Хостинг сайтов на 1С-Битрикс

Хостинг сайтов на 1С-Битрикс

Оплата за месяц

Оплата за год

Почему битрикс?

  • Платформа для бизнеса
  • Возможность купить лицензию
  • Подходит для интернет-магазинов

BASE

  • 8 Гб SSD
  • SSD-диски
  • Неограниченное кол-во сайтов, баз данных, почт
  • Для небольших проектов

399 ₽/мес.

PRO

  • 15 Гб SSD
  • SSD-диски
  • Неограниченное кол-во сайтов, баз данных, почт
  • Для средних проектов

699 ₽/мес.

EXPERT

  • 30 Гб SSD
  • SSD-диски
  • Неограниченное кол-во сайтов, баз данных, почт
  • Для крупных проектов

999 ₽/мес.

Разница между виртуальным и CMS-хостингом

Тарифы CMS-хостинга оптимизированы для максимально быстрой и надежной работы популярных движков за счёт меньшего количества клиентов на одном сервере и размещения на более мощном «железе».

  • Обычный хостинг

    Ядро = 2.4 ГГц

  • CMS-хостинг

    Ядро = 3.6 ГГц

Это позволяет добиться прироста производительности на 50–100%

Тестовый период

Попробуйте виртуальный хостинг с бесплатным
тестовым периодом 30 дней

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Почему клиенты выбирают нас

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Другие возможности хостинга

Выделенный
IP-адрес

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Бесплатный
SSL-сертификат
Let's Encrypt

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Бесплатный
DNS

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Часто задаваемые вопросы

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не нашли интересующий вас вопрос

Покупка хостинга под 1C-Bitrix

«1C Битрикс» — это профессиональная система управления сайтом. Эта CMS имеет гибкую конфигурацию, позволяющую создавать сайты любой сложности и легко управлять ими. Регулярно выходят обновления платформы, обеспечивая ее дополнительную защиту и расширяя функционал. 1C-Bitrix подходит практически для всех типов сайтов:

Хостинг, оптимизированный для Битрикс, должен быть быстрым, безопасным и удобным для всех пользователей. При выборе обратите внимание на компетентность техподдержки, возможность увеличения мощности (желательно мгновенно), защиту от взлома, спама и DDoS-атак.

Тарифы хостинга

Все CMS-тарифы в компании «Евробайт» включают в себя SSD-диски, неограниченное количество сайтов, баз данных, почт и доменов. Все наши пользователи получают следующие услуги: хранение 30 резервных копий, двойная антивирусная проверка, MySQL, версии PHP на выбор, Perl, Python. Для заказа доступно 3 тарифа:

  1. BASIC — для небольших проектов, 8 ГБ SSD;
  2. PRO — для средних проектов, 15 ГБ SSD;
  3. EXPERT — для крупных ресурсов с большой посещаемостью, 30 ГБ SSD.

Вы можете купить хостинг для Битрикс в России (Москва) или в Европе (Нидерланды). Бонус для новых клиентов — 1 месяц пробного периода, а также бесплатная помощь при переносе сайта от другого хостинг-провайдера. Оплачивая услугу сразу за год, вы получаете скидку.

О компании «Евробайт»

Мы работаем с 2010 года, помимо CMS-тарифов вы можете попробовать:

Служба технической поддержки работает через тикет-систему без выходных. В любое время вы можете задать интересующий вопрос — специалисты ответят на него в течение 10 минут (в среднем). Также мы активно развиваем партнерскую программу . Она дает доступ к использованию мощностей по себестоимости и возможность получать доходы за счет привлечения клиентов. Размер вознаграждения составляет 20% от каждого оплаченного заказа клиента в течение всего периода, пока он пользуется услугами нашей компании.

Мы — лидеры рейтингов

Нас выбрали более 10 000 клиентов

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Эл. почта: support@eurobyte.ru

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