Тарифы CMS-хостинга оптимизированы для максимально быстрой и надежной работы популярных движков за счёт меньшего количества клиентов на одном сервере и размещения на более мощном «железе».

Хостинг работает на базе ОС CloudLinux, которая обеспечивает высокую стабильность, надежность и безопасность работы всех сайтов.

В любое время суток вы сможете получить помощь через тикет-систему в течение 10 минут.

Мы всегда оперативно добавляем новые версии. PHP работает в виде FastCGI, что обеспечивает повышенную безопасность и производительность.

Мы не экономим на качестве, поэтому используем только высокоскоростные SSD-диски, которые заставят ваш сайт работать максимально быстро.

Да. При покупке лицензии на Битрикс мы дарим бонус на счет в размере 20% от стоимости лицензии.

Для выбора версии нужно перейти в раздел «Версия PHP» панели управления ISPManager, в списке выбрать необходимый вариант и нажать на кнопку «Вкл». Выбранная версия будет использоваться абсолютно для всех доменов, которые размещены на данной услуге.

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Покупка хостинга под 1C-Bitrix

«1C Битрикс» — это профессиональная система управления сайтом. Эта CMS имеет гибкую конфигурацию, позволяющую создавать сайты любой сложности и легко управлять ими. Регулярно выходят обновления платформы, обеспечивая ее дополнительную защиту и расширяя функционал. 1C-Bitrix подходит практически для всех типов сайтов:

лендингов;

сайтов-визиток;

интернет-магазинов;

коммерческих проектов;

информационных ресурсов и т. д.

Хостинг, оптимизированный для Битрикс, должен быть быстрым, безопасным и удобным для всех пользователей. При выборе обратите внимание на компетентность техподдержки, возможность увеличения мощности (желательно мгновенно), защиту от взлома, спама и DDoS-атак.

Тарифы хостинга

Все CMS-тарифы в компании «Евробайт» включают в себя SSD-диски, неограниченное количество сайтов, баз данных, почт и доменов. Все наши пользователи получают следующие услуги: хранение 30 резервных копий, двойная антивирусная проверка, MySQL, версии PHP на выбор, Perl, Python. Для заказа доступно 3 тарифа:

BASIC — для небольших проектов, 8 ГБ SSD; PRO — для средних проектов, 15 ГБ SSD; EXPERT — для крупных ресурсов с большой посещаемостью, 30 ГБ SSD.

Вы можете купить хостинг для Битрикс в России (Москва) или в Европе (Нидерланды). Бонус для новых клиентов — 1 месяц пробного периода, а также бесплатная помощь при переносе сайта от другого хостинг-провайдера. Оплачивая услугу сразу за год, вы получаете скидку.

О компании «Евробайт»

Мы работаем с 2010 года, помимо CMS-тарифов вы можете попробовать:

Служба технической поддержки работает через тикет-систему без выходных. В любое время вы можете задать интересующий вопрос — специалисты ответят на него в течение 10 минут (в среднем). Также мы активно развиваем партнерскую программу . Она дает доступ к использованию мощностей по себестоимости и возможность получать доходы за счет привлечения клиентов. Размер вознаграждения составляет 20% от каждого оплаченного заказа клиента в течение всего периода, пока он пользуется услугами нашей компании.